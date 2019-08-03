Тернополянка Оксана Петришин провела годинний сеанс масажу на висоті 2061 м і встановила національний рекорд України

За участю асистента кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Завіднюка Ю.В. на Говерлі був встановлений національний рекорд України «Профілактично-лікувальний масаж, виконаний майстром на найвищій вершині України». Встановила рекорд тернополянка Оксана Петришин. Вона провела годинний сеанс масажу на висоті 2061 м.

Підтримували її 60 однодумців, колег, друзів, котрі здійснили непростий підйом, несучи кушетку та необхідне обладнання по крутих схилах. Неймовірна краса природи Карпат, захоплюючі краєвиди та позитивний настрій супроводжували учасників. На вершині під час реєстрації рекорду були розгорнуті прапори партнерів акції, в тому числі і ТНМУ.

Джерело: сайт ТНМУ