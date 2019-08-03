За що Віталія Остафійчука з Тернопільщини нагороджено відзнакою Верховної Ради України?

Нещодавно стало відомо, що заступник голови Федерації футболу Тернопільської області, донедавна головний редактор гусятинської районки «Вісник Надзбруччя» Віталій Остафійчук нагороджений відзнакою Верховної Ради України. Що для пана Віталія означає отримати державну нагороду, з такого запитання розпочалася наша розмова.

– Якось так символічно сталося, що СМС-ку про відзнаку Верховної Ради отримав в один день з підписанням договору про нову роботу закордоном. По-перше, був звичайно приємно шокований! По-друге, це величезна гордість бути дотичним до тих процесів, котрі відбулися за час каденції, на мою думку, найкращої та проєвропейської Верховної Ради України. По-третє, це вдячність народному депутату Роману Заставному. Декілька разів я був у нього на прийомі для того, щоби залучити державну субвенцію для придбання трактора для Хоростківської ОТГ та ремонту даху приміщення Гусятинської ДЮСШ. Роман Йосипович слова дотримав і обидва проекти були реалізовані. І, так розумію з того часу, говорячи футбольною термінологією, він почав “мене вести” (сміється – авт.). Тобто слідкував за моєю депутатською діяльності в Хоростківській ОТГ (до речі, я і надалі залишаюся депутатом, у цьому є розуміння моїх нових роботодавців, зможу відвідувати сесії), публікаціями на тему становлення Української церкви, був обізнаний з моєю громадянською позицією, тому, напевно, і зробив подання на моє нагородження.

– Чи не вплине Ваше нове місце роботи на діяльність Федерації футболу Гусятинського району, яку Ви очолюєте і яка в останні роки визнавалася найкращою в області?

– Коли отримав пропозицію щодо працевлаштування, то, перше, що зробив – зібрав своїх заступників з виконавчим директором Ігорем Вахрівим. Зійшлися на тому, що вони мене повністю підтримують і телефонної відстані буде достатньо для того, щоби й надалі ми всі разом працювали у напрямку розвитку футболу на Гусятинщині. Тим паче будучи тут, у Польщі, я матиму більше можливості для організації участі команд з Тернопільщини в різного роду змаганнях, як ветеранських, так і дитячих. Єдине, що не вистачатиме, так це емоцій, які отримував будучи на тренерському містку ветеранських «Медоборів».

– А як щодо роботи в обласній федерації, де Ви обіймаєте посаду заступника голови?

– Робота у федераціях, як районній, так і в обласній перш за все – це громадська робота. Думаю, буду корисним обласній федерації на рівні міжнародної співпраці. Вже у вересні у Закопане (Польща) відбудеться традиційний дитячий турнір. Користуючись нагодою, хто має бажання взяти у ньому участь, можуть зголошуватися. Номер «Вайберу» в мене той самий – український.

– Пане Віталію, а чому все-таки погодитися на переїзд до Польщі?

– Вважаю що людина, перш за все повинна прагнути розвиватися. І спробувати себе в іншій галузі та ще й в іншій країні стало швидше не випадковістю, а результатом діяльності, як на посаді голови ФФГР, так і громадської діяльності. Польські партнери фундації «Нєдалєко» («Hiedaleko»), крім футбольної діяльності, мають ще й освітній напрямок. В їхній структурі є п’ять поліцеальних шкіл на території Польщі (це аналог наших технікумів, але без відриву від роботи). В цьому році вони вирішили відкрити ще одну. Коли ми з командами Гусятинської та Скалатської ДЮСШ перебували на міжнародному турнірі у Закопане, голова фонду Цезарій Бедка запропонував мені очолити Хожувську школу. Відповідь дав десь через тиждень, адже не просто було так кинути все, що робив і враз переїхати в іншу країну. Сім’я не була проти і підтримала мене. Так я пройшов певні навчання, здав тести з мови і… підписав трьохрічний контракт.

– Що собою являє Ваша нова робота, адже це зовсім інша сфера діяльності, аніж редакторство в друкованому ЗМІ?

– Поліцеальна школа (технікум) для дорослих (від 18-ти років) – є школою соціальної та європейської інтеграції для іноземців з правами державної школи, в рамках якої здійснюється програма Міністерства національної освіти Польщі. Школа дає можливість розвинути професійні навички, а отже конкурувати на ринку праці. Кожен учень (студент) може отримати додаткову освіту завдяки навчанню в нашій післяосвітній школі. У ній може навчатися кожний, хто має повну середню освіту. Заняття проходять у формі вихідного дня та проводяться кожні два тижні (субота, неділя) два рази на місяць. Школа виховує фахівців відповідно до актуальних вимог ринку праці. Навчання закінчується іспитом, що підтверджує кваліфікацію у вибраній професії. Після закінчення школи випускники отримують свідоцтво, що дає можливість працювати без дозволів на працю, незалежно від напрямку навчання, та диплом європейського зразка.

– Дякую за розмову та бажаю Вам плідної праці на освітянській ниві.

– Зі своєї сторони бажаю всьому тернопільському футболу і всіх Україні процвітання.

Джерело: ФФТО