Трамп у Давосі: Я люблю Європу, але вона рухається не в тому напрямку

Президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічно форумі у Давосі заявив, що Європа “рухається в неправильному напрямку”.

Про це, як пише “Європейська правда”, він сказав у своїй промові.

Підсумовуючи досягнення американської економіки за останній рік, Трамп звернувся до європейців зі словами про те, що вони могли б слідувати прикладу США, проте, за його словами, “деякі місця в Європі вже не впізнати”.

Він повторив, що не впізнає Європу в “негативному сенсі”.

“Це в дуже негативному сенсі. Я люблю Європу і хочу, щоб Європа процвітала, але вона рухається не в правильному напрямку”, – продовжив Трамп.

Він розкритикував розвиток сучасної західної економіки, зосереджений на державних видатках, масовій міграції та зеленому переході.

“В останні десятиліття у Вашингтоні та європейських столицях стало загальноприйнятим, що єдиний спосіб розвитку сучасної західної економіки – це постійне збільшення державних витрат, неконтрольована масова міграція та нескінченні іноземні імпортні постачання. Було досягнуто консенсусу, що так звані брудні роботи та важка промисловість повинні бути перенесені в інші країни, і що доступна енергія повинна бути замінена “Зеленою новою аферою”, – сказав американський президент, зазначивши, що така політика “шкодить” Європі.