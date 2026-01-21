Закон один для всіх: Зюбаненко взяв на контроль справу побиття військового у Кременці

Головний поліцейський Тернопільщини Сергій Зюбаненко заявив, що жоден прояв насильства в суспільстві не може залишатися без належної правової оцінки, незалежно від статусу, посади чи обставин конфлікту. Про це він повідомив, коментуючи хід розслідування побиття військовослужбовця Збройних сил України у Кременці.

«Жодне насильство в суспільстві не може залишатися без належної правової оцінки — незалежно від статусу, посади чи обставин конфлікту. Особливо коли йдеться про військовослужбовців, волонтерів, ветеранів та сімʼї загиблих чи безвісти зниклих — одним словом про тих людей, які захищають державу», — наголосив Сергій Зюбаненко.

За його словами, поліцейські Тернопільщини здійснюють повне та об’єктивне досудове розслідування за фактом побиття військовослужбовця ЗСУ. Станом на 21 січня, за результатами проведених слідчих дій, фігурантам уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Головний поліцейський області нагадав обставини події. Інцидент стався 11 січня близько 21:20 у місті Кременець після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла. Між водіями виник конфлікт, який переріс у бійку.

«Під час конфлікту двоє підозрюваних місцевих підприємців побили офіцера Збройних сил України. Унаслідок події військовослужбовець звернувся за медичною допомогою — лікарі діагностували тілесні ушкодження обличчя та інших частин тіла», — зазначив Сергій Зюбаненко.

За його інформацією, правоохоронці вже опитали всіх учасників події, свідків та очевидців, опрацювали записи з камер відеоспостереження, а потерпілого скерували на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

«Моя позиція чітка: закон один для всіх, а честь і гідність людини — недоторканні. Беру на особистий контроль хід розслідування цього кримінального провадження», — підсумував очільник поліції Тернопільщини.

Досудове розслідування триває.