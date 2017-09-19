Охочих простежити за супутником та покерувати роботом запрошують у тернопільський виш

Вечір науки в ТНТУ ім. І. Пулюя відбудеться в п’ятницю, , о 18:00 год. Запрошують учасників віком від 8 до 80 років! Вхід вільний.

Присутні матимуть можливість:

• торкнутися до сучасної науки та науковців;

• провести експеримент у справжній науковій лабораторії чи просто неба;

• зануритися у віртуальну реальність;

• побачити себе з висоти пташиного лету;

• простежити за супутником;

• «політати» на квадрокоптері та покерувати роботом;

• спробувати «підслухати» розмову по мобільному телефону;

• побачити незвичне в повсякденному;

• приєднатися до тисяч учасників Ночі європейських науковців;

• та багато всього іншого.

Локація: корпус №2 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вул. Руська, 56).