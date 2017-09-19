Охочих простежити за супутником та покерувати роботом запрошують у тернопільський виш
Вечір науки в ТНТУ ім. І. Пулюя відбудеться в п’ятницю, 22 вересня, о 18:00 год. Запрошують учасників віком від 8 до 80 років! Вхід вільний.
Присутні матимуть можливість:
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- • торкнутися до сучасної науки та науковців;
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- • провести експеримент у справжній науковій лабораторії чи просто неба;
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- • зануритися у віртуальну реальність;
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- • побачити себе з висоти пташиного лету;
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- • простежити за супутником;
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- • «політати» на квадрокоптері та покерувати роботом;
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- • спробувати «підслухати» розмову по мобільному телефону;
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- • побачити незвичне в повсякденному;
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- • приєднатися до тисяч учасників Ночі європейських науковців;
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- • та багато всього іншого.
Локація: корпус №2 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вул. Руська, 56).