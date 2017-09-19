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Охочих простежити за супутником та покерувати роботом запрошують у тернопільський виш

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Вечір науки в ТНТУ ім. І. Пулюя відбудеться в п’ятницю, 22 вересня, о 18:00 год. Запрошують учасників віком від 8 до 80 років! Вхід вільний.

Присутні матимуть можливість:

    • • торкнутися до сучасної науки та науковців;

 

    • • провести експеримент у справжній науковій лабораторії чи просто неба;

 

    • • зануритися у віртуальну реальність;

 

    • • побачити себе з висоти пташиного лету;

 

    • • простежити за супутником;

 

    • • «політати» на квадрокоптері та покерувати роботом;

 

    • • спробувати «підслухати» розмову по мобільному телефону;

 

    • • побачити незвичне в повсякденному;

 

    • • приєднатися до тисяч учасників Ночі європейських науковців;
    • • та багато всього іншого.

Локація: корпус №2 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вул. Руська, 56).

 

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