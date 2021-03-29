У Тернопільській дитячій лікарні нова система дезінфекції

Польська організація “Інспектум2” презентувала у Тернополі новий, безпечний метод дезінфекції. Він розроблений за нормами Європейського Союзу.

Система “PRОCAD” в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні вже днями почне працювати. Система дозволить дезінфікувати приміщення озоном. Це система дезінфекції нового покоління, яка вбиває усі небезпечні віруси, а головне не шкодить здоров’ю пацієнтів та медичного персоналу.