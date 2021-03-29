Тернопільський поліцейський врятував двох жінок, які провалилися під лід на місцевому озері

Бажання зробити фото на Тернопільському ставі ледь не обернулося трагедією для двох жінок. Поблизу берега одна із них провалилася під лід, інша теж не втрималася та впала у воду. На допомогу їм кинувся поліцейський, який був поруч.

Подія трапилася у суботу, 27 березня, близько 17 години. Того дня дізнавач Шумського відділення поліції Микола Пилип’юк разом з дружиною прогулювалися набережною Тернопільського ставу. Чоловік побачив, як поблизу берега під лід провалилася жінка, інша теж опинилася у воді. Лейтенант поліції, не роздумуючи, кинувся допомагати їм вибратися з крижаної пастки.

– Я помітив, як молода жінка опинилася у воді, старша кинулася її рятувати, не втрималася та впала. Часу на роздуми не було, я боявся, щоб жінка з головою не пішла під воду та почав її витягувати.

Швидка та вчасна реакція поліцейського допомогла запобігти трагедії. Свідком інциденту став тернопільський журналіст Борис Машлянка. Він розповідає, що того дня на набережній було багато людей, а швидко зреагував лише молодий чоловік.

– Хлопчина виявився фізично підготовлений, одним рухом витягнув жінок з води та врятував їхнє життя.

Місце, де провалилися жінки, вкрито тонкою кригою. Тернополянин Володимир Сьомир, який часто рибалить на водоймі, припускає, що там була ополонка і жінки не помітили її. Чоловік закликає людей не легковажити та не виходити на оманливу кригу.

– Лід зараз дуже небезпечний, тому не варто виходити на нього, – зазначає рибалка.

Микола Пилип’юк працює в поліції три роки. Свій вчинок особливим не вважає. Певен, на його місці кожен зробив би так само. За проявлену відвагу керівництво Нацполіції Тернопільщини вирішило нагородити поліцейського. Відзначать його і рятувальники.