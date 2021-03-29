Тернопільська психологиня Інна Моначин: що потрібно знати про депресію і як допомогти собі та близьким

У сучасному світі все активніше обговорюють питання, пов’язані з депресією. Колись Зігмунд Фрейд називав цей стан “замороженим страхом”, Ролло Мей – “нездатністю створювати майбутнє”. “Депресія – коли відкриваєш Інтернет і немає куди зайти” – іронізують тепер.

За визначенням депресія (з лат. deprimo – придушення) – це стан, що характеризується негативним емоційним фоном, пригніченим, сумним, тривожним, байдужим настроєм, втратою інтересу до занять, які приносили задоволення, нездатністю виконувати повсякденні справи. Депресія – це не спосіб описати свій сьогоднішній настрій, це хвороба. І їй можна зарадити. Як – розповідає кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології Тернопільського національного технічного університету Інна МОНАЧИН.

Що може спричинити депресію і до чого тут коронавірус

Теперішні умови, пов’язані з пандемією коронавірусу, підсилили увагу до проблеми депресії. По-перше, люди дотримуються дистанції та обмежених умов у взаємодії. По-друге, з економічним спадом багато людей втратили роботу або перейшли на неповну зайнятість. По-третє, змінюються потреби людей, те, що вони вважали необхідним – для них втратило сенс.

Причини, які є поштовхом до депресії, можуть бути різні: зміни в суспільстві та в особистих стосунках, смерть когось з рідних, безробіття, безгрошів’я, терор, війна, важка стресова подія, усе, що погіршує життєву ситуацію і в результаті чого депресія може перейти у більш важку форму.

Також виділяють різновиди депресій – набуті, сезонні, спадкові (генетично обумовлені), післяпологові.

Як відрізнити хандру від депресії?

Знижений настрій або низький рівень енергії – це ще не депресія. Врешті, смуток здатен швидко минути, на відміну від депресії.

Її симптоми – це пригніченість, нездатність проявляти радість, загальмованість, неможливість виконувати найпростіші побутові справи, песимізм, занижена самооцінка, думки про смерть чи самогубство, проблеми з апетитом і сном.

Депресивний стан можна порівняти зі спорожнілим колодязем. Ніби все добре – є місця, де б’ють невичерпні джерела і достатня глибина, щоб накопичити воду для всіх потреб, але вода зникає і всі відчувають дефіцит ресурсів.

Обміркуймо, що може привести до спустошення нашого внутрішнього колодязя? Оскільки людина – частина природи, то всі природні механізми властиві й нам. Тому депресивний шлях ми обираємо з двох причин – дефіцит зовнішніх ресурсів або внутрішніх.

Проведімо паралель, порівнюючи людину з природою: якщо посуха триває довго, то колодязь стає мілкішим, може наповнюватися більш глибокими джерелами, їх досить, аби він не висох, але води багато немає. Так і людина може довго функціонувати, але не мати багато енергії ні для себе, ні для інших. Тому нам потрібно вчитися наповнюватися зовнішніми ресурсами. Це як необхідність дощу для землі та дерев.

Про джерела, ритми і чому важливо вміти відчувати втому

Зобразивши метафорично “застрягання” сучасної людини в депресивному стані, ми можемо визначити дві головні причини цього. Перша – втрата контакту зі своїми внутрішніми джерелами наповнення енергією. Друга – втрата відчуття ритму.

Що стосується внутрішніх джерел, то насамперед мова про пізнавальну активність та інтерес, які є рушійною силою. Якщо нам “цікаво”, то ми “чогось хочемо”. Відповідно ми тоді можемо вчитися, змінюватися, перемагати, працювати, терпіти. А якщо ми перебуваємо в зоні “треба”, то й ресурсів надовго не вистачає.

Стосовно відчуття ритму, то тут треба зрозуміти свій унікальний і непередбачуваний ритм активності та спокою. У кожного він різний. Якщо ми “надзусиллями” починаємо себе вичерпувати, то це шлях до депресії. Тому потрібно навчитися зберігати власний ресурс, відчувати втому, щоб відновити бажання жити і творити. Потрібно вчасно брати тайм-аут для особистого відновлення.

Депресія – це хвороба, і її можна вилікувати

Серед безлічі видів лікування депресії найпоширенішими є медикаментозне (із застосуванням ліків) та психотерапевтичне (коли використовують різні методи і техніки впливу на психіку).

Найважливіше для людини – усвідомити захворювання і зізнатися собі в потребі допомоги фахівця.

Як допомогти собі чи людині в депресії та наповнитись енергією життя

Вести здоровий спосіб життя. Турбота про себе та про своє здоров’я – головна цінність людини. Потрібно вчитися змінювати своє ставлення до життя, щоб побачити більше переваг, ніж недоліків. Іноді саме складна ситуація, яку ми переживаємо, дає нам можливість побачити перспективу чи віднайти власний вектор розвитку.

Звертайте увагу на свої уявлення про світ, про людей та про самих себе. І ви побачите такі моменти, що не збігаються з реальністю, і така розбіжність викликає у нас розчарування, що є причиною розвитку депресії. Через те, що ми не вміємо приймати реальність, ми падаємо духом, глибоко ховаємо образу на світ, на людей, на самих себе. Важливо навчитися приймати реальність і бути готовими до неї, знайти можливість прийняти від життя те, що нам необхідне.

Вчіться творити без мети. Іншими словами, творіть просто так. Творити щось заради процесу, а не результату. Творіть натхненно. Обирайте ті методи, які надихають, а не змушують (шиття, вишивання, читання літератури, малювання, ліплення глини, креативне збирання, колекціонування та багато іншого).

Творче споглядання – пасивний метод подолання депресії, але це лише на перший погляд. Насправді цей важливий метод в нас природно закладений з дитинства. Пригадайте, як ви дитиною, вдивляючись у небо та хмаринки, придумували різні історії чи казки і наповнювались енегрією. Коли ви почуваєтесь спустошено, то споглядання – це саме той метод, який дає втомленій фантазії шанс пограти з неіснуючою реальністю.

Виставки, музеї, театри, концерти – це теж незамінні джерела свіжої енергії. Ми мовби занурюємось у творчу енергію автора і пливемо в його талановитих переживаннях. Навіть якщо нам не все подобається, але факт прийняття нового включає в нас процес перезавантаження.

І на завершення: “Якщо ми створили для себе захворювання, то ми здатні знайти ліки”. Наші бажання, ідеї і думки – невичерпний колодязь життєвої сили. І від нас самих залежить, як ми реалізуємо ресурс, наданий Богом у нашому житті.

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