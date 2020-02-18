У Тернопільському апеляційному суді вчились долати… вогонь

17 лютого 2020 року судді та працівники апарату Тернопільського апеляційного суду разом зі співробітниками територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області (ТУ ССО) вчились діяти у випадку пожежі чи інших надзвичайних подій.

Відкриваючи навчання з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки провів викладач-методист територіальних курсів цивільного захисту НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області Володимир Андрунько наголосив: у разі виникнення пожежі потрібно не панікувати, а діяти оперативно — оповісти всіх, хто знаходиться на поверсі, про загоряння та за номером телефону “101” викликати рятувальників, при цьому чітко вказати диспетчеру адресу та місце, де виникла пожежа (на якому поверсі, у коридорі чи кабінеті, можливі причини, скільки людей може бути в приміщенні), охарактеризувати саму будівлю — скільки поверхів, наявні під’їзні шляхи. Під час пожежі категорично забороняється користуватись пасажирським ліфтом.

Під час практичної частини Володимир Євгенович докладно розповів, як діяти у випадку виникнення пожежі в залі судового засідання, перебуваючи коридори та службовому кабінеті. Водночас він продемонстрував, яким типом вогнегасником, залежно від ситуації, потрібно користуватись.

“Універсальним є порошковий вогнегасник, яким можна гасити вогонь навіть на комп’ютері чи електроприладах, але спочатку прилади потрібно вимкнути з розетки. Щоправда, для гасіння електроприладів ефективніше використовувати вуглекислотні, при горінні паливно-мастильних матеріалів — водопінні, а щоб погасити локальну пожежу, наприклад, у кімнаті, найкраще скористатись аерозольним вогнегасником”, — наголосив викладач – методист.

Експерт нагадав, що, відповідно до Правил пожежної безпеки, на кожному поверсі Тернопільського апеляційного суду знаходяться вогнегасники та пожежні рукави. Тому у випадку виникнення надзвичайної події необхідно, не гаючи часу, без паніки, евакуювати людей та матеріальні цінності. Також лектор докладно розповів, як надавати першу медичну допомогу.

Після цього працівники апарату та співробітники ТУ ССО вчились користуватись вогнегасниками, – повідомляє прес-служба суду..