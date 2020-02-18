Навіщо будувати з SIP-панелей?

Дуже часто щось абсолютно нове важко вливається вже у звичний нами побут. Швидше за все, це можна віднести та до СІП панелей. Існує помилкова думка, що з даного матеріалу не можна побудувати нічого, крім гаража або невеликих будівель. Насправді це не так.

Де і як можна використовувати СІП панелі?

СІП панелі в Тернополі мають безліч практичних застосувань. Якщо спиратися на досвід канадських, американських чи європейських будівельників, то за допомогою цієї технології можна будувати практично все.

Звичайно можна почути думку, що це лише картковий будиночок, який розпадеться від вітру або сильного дощу. Варто розуміти, що люди, які роблять такі заяви, просто нічого не розуміють в будівництві.

Для будь-якої будівлі, житлового або господарського, необхідно створити проект, де буде прораховано все до найдрібніших деталей. Наприклад, в Канаді вже кілька десятків років будують багатоповерхові общаги для солдатів і військових з сендвіч панелей. Це дозволило відмовитися від казарм і істотно збільшило якість життя солдатів.

Можна будувати не те, що дачу або гараж, а зводити котеджі. До того ж це буде економічно вигідніше.

СІП панелі популярні не тільки на заході. Наприклад, в Японії щорічно будують все більше і більше будинків подібного типу. Не зважаючи на постійні землетруси та повені, ці будинки набирають популярність. Це може свідчити про те, що вони прекрасно переносять навіть найважчі погодні умови.

Сендвіч панелі відмінно підходять для створення студії. Завдяки матеріалу панель має прекрасну шумоізоляцією і акустику. Для поліпшення ізоляції можна обробити панель зсередини за допомогою гіпсокартону.

З чого складається СІП панель?

Перший шар це ОСБ-3. Цей матеріал являє собою дерев’яну стружку. Він трохи нагадує фанеру. Внутрішній шар представлений пінополістиролом. Не варто його плутати з пінопластом.

Не дивлячись на невелику схожість в назві, це принципово різні матеріали. Сендвіч панелі в Рівному побудовані з матеріалу, більше схожого на пластмасу ніж на пінопласт. Він простий у використанні та досить надійний.

Третій шар так само представлений деревом. Він такий же, як і перший. Своєрідний прошарок у вигляді другого шару створює ефект термоса, відмінно тримає тепло та ізолює шум.

Так само до позитивних якостей можна віднести:

Економічність.

Швидкість споруди.

Збереження тепла.

Якщо Ви зважитеся на будівництво з цього матеріалу, точно про це не пошкодуєте.