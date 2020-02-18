У тернопільському музеї вперше експонується виставка «локальних» рушників

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї вперше експонується виставка «локальних» рушників «Україна єдина. День Соборності України» (проект «Полотняний фольклор»). Проєктом передбачено подати особливості традицій вишиття регіонів (Черкащини, Чернігівщини, Сумщини, Львівщини, Житомирщини, Київщини, Волині, Запоріжжя, Вінниччини, Хмельниччини, Тернопільщини тощо), які постають «єдиним національним орнаментом».

Фонд рушників Тернопільського обласного краєзнавчого музею налічує 640 вишитих неповторних зразків, із них 570 різновидів Тернопільщини, 36 – інші регіони України. Опрацювання фондів засвідчило «відсутність» артефактів вишиття кількох областей.

Виставка діятиме до кінця березня, – повідомляють в музеї.