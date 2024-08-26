18:47 | 26.08.2024
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Новини Тернополя 

У Тернопільському парку дідусь загубив онука

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 Сьогодні на лінію 102 звернувся стурбований чоловік та повідомив, що його онук загубився поблизу гідропарку Сопільче.

👮🏼‍♂️👮🏻‍♂️ Патрульні Віталій Назаров та Василь Стиранець оперативно прибули на місце події, з’ясували прикмети зниклої дитини і негайно розпочали пошуки.
🚔 Під час обстеження прилеглої території неподалік гідропарку ми виявили 5-річного хлопчика, який відповідав опису. Патрульні заспокоїли маленького мандрівника і повернули його дідусеві й матері. А про подію повідомили інспекторів ювенальної превенції.

 

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