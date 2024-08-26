У Тернопільському парку дідусь загубив онука

Сьогодні на лінію 102 звернувся стурбований чоловік та повідомив, що його онук загубився поблизу гідропарку Сопільче.

Патрульні Віталій Назаров та Василь Стиранець оперативно прибули на місце події, з’ясували прикмети зниклої дитини і негайно розпочали пошуки.

Під час обстеження прилеглої території неподалік гідропарку ми виявили 5-річного хлопчика, який відповідав опису. Патрульні заспокоїли маленького мандрівника і повернули його дідусеві й матері. А про подію повідомили інспекторів ювенальної превенції.