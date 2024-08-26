У Польщі пояснили, що не збили об’єкт, що залетів з України, через погоду

У Польщі заявили, що не збили “повітряний об’єкт”, який залетів з території України під час масованої ракетної атаки, через атмосферні умови.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це сказав командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш, якого цитує Polsat News.

Кліш розповів, що був готовий віддати команду на знищення об’єкта і перебував у контакті щодо цього з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, а також з начальником Генерального штабу Веславом Кукулою.

“Об’єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним”, – додав він.

Генерал зазначив, що після зникнення об’єкт не був виявлений союзницькими або польськими літаками чи гелікоптерами.

Наразі розпочато операцію з пошуку об’єкта, до місця події прямують війська і вертольоти.

Генерал повідомив, що об’єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території, хоча він також не виключив, що міг вилетіти.