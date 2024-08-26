18:48 | 26.08.2024
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В одній з громад Чортківського району виявлено 𝟏𝟑 стихійних сміттєзвалищ, 𝟗 з них – на території лісу

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Незважаючи на усі попередження щодо небезпеки утворень стихійних сміттєзвалищ, посилення законодавства у сфері управління відходами, численні природоохоронні заходи спрямовані на підвищення екологічної свідомості громадян, на території громад продовжують з’являтися стихійні сміттєзвалища.

📌Зокрема, під час планової перевірки Трибухівської сільської ради на території населених пунктів: Пилява, Трибухівці, Цвітова виявлено 4 ділянки, де систематично й незаконно складують відходи.
Окрім цього, фахівці Інспекції спільно з працівниками Південно-Західне міжрегіональне управління ЛМГ виявили ще 9 стихійних сміттєзвалищ на території лісів у с. Трибухівці та с. Цвітова.
▶ Загальна площа засмічень становить понад 8 975 м2.
📩За результатами перевірки Інспекцією направлено до Трибухівської сільської ради вимогу щодо ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на відповідних територіях.
‼ Наголошуємо, стихійні сміттєзвалища завдають великої шкоди довкіллю через забруднення отруйними речовинами повітря, ґрунту і підземних вод, а відтак – здоров’ю людей.
🌳Більше того, засмічення відходами території лісу є небезпечним для рослин та тварин, зокрема:
◼ Знищує рослини, створюючи умови недостатнього проникнення світла та доступу до рослини необхідних життєзабезпечувальних ресурсів;
◼ Небезпека існує й для тварин, які харчуються рослинами, що ростуть на забрудненому ґрунті;
◼ Сміття є перепоною для переміщення тварин, які буквально заплутуються у ньому, а скло потенційно може поранити тварину.
❗Варто зазначити, що накопичення великої кількості сміття, особливо в лісі, збільшує ризик виникнення пожеж.
📢Отож вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень.

☝Бережіть себе та довкілля!

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