В одній з громад Чортківського району виявлено 𝟏𝟑 стихійних сміттєзвалищ, 𝟗 з них – на території лісу

Незважаючи на усі попередження щодо небезпеки утворень стихійних сміттєзвалищ, посилення законодавства у сфері управління відходами, численні природоохоронні заходи спрямовані на підвищення екологічної свідомості громадян, на території громад продовжують з’являтися стихійні сміттєзвалища.

Зокрема, під час планової перевірки Трибухівської сільської ради на території населених пунктів: Пилява, Трибухівці, Цвітова виявлено 4 ділянки, де систематично й незаконно складують відходи.

Південно-Західне міжрегіональне управління ЛМГ Окрім цього, фахівці Інспекції спільно з працівникамивиявили ще 9 стихійних сміттєзвалищ на території лісів у с. Трибухівці та с. Цвітова.

Загальна площа засмічень становить понад 8 975 м2.

За результатами перевірки Інспекцією направлено до Трибухівської сільської ради вимогу щодо ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на відповідних територіях.

Наголошуємо, стихійні сміттєзвалища завдають великої шкоди довкіллю через забруднення отруйними речовинами повітря, ґрунту і підземних вод, а відтак – здоров’ю людей.

Більше того, засмічення відходами території лісу є небезпечним для рослин та тварин, зокрема:

Знищує рослини, створюючи умови недостатнього проникнення світла та доступу до рослини необхідних життєзабезпечувальних ресурсів;

Небезпека існує й для тварин, які харчуються рослинами, що ростуть на забрудненому ґрунті;

Сміття є перепоною для переміщення тварин, які буквально заплутуються у ньому, а скло потенційно може поранити тварину.

Варто зазначити, що накопичення великої кількості сміття, особливо в лісі, збільшує ризик виникнення пожеж.

Отож вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень.

Бережіть себе та довкілля!