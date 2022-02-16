У Тернополі – 60 колонок-качалок (адреси)
Бювети, бутильована вода останніми роками начебто й витіснили трубчасті колодязі, або як їх звикли називати – колонки-качалки, та все ж і вони можуть знадобитися у тих чи інших обставинах. Усього таких колонок в Тернополі 60. Виробничі підрозділи “Тернопільводоканалу” контролюють їх справність, а лабораторія хіміко-бактеріологічного контролю КП щокварталу відбирає проби води з колонок. Просимо й тернополян дбати про ці засоби водопостачання та повідомляти про несправність трубчастих колодязів диспетчерам аварійної служби за номерами (0352) 519758, (050)4374353.
№
Адреса
1
Вул. Бережанська,7
2
Вул. Бережанська,55
3
Вул. Білецька,19
4
Вул. Броварна,10
5
Вул. Бродівська,6
6
Вул. Валова,7
7
Вул.Городня,1
8
Вул. Гребінки,12
9
Вул. Грушевського, 9
10
Вул. Дружби,1
11
Вул. Дружби,6
12
Вул. За Рудкою,39
13
Вул. Збаразька,3-5
14
Вул. Злуки, 55
15
Вул.Карпенка.3
16
Вул.Квітова,17
17
Вул.Квітова, 12
18
Вул.Київська, 11
19
Вул. Коновальця,20
20
Вул. Корольова,8
21
Вул. Куліша,4 (не діє, встановлено бювет)
22
Вул. Кульчицької,9
23
Вул. Куток,16
24
Вул. Л.Українки,3
25
Вул. Л.Українки,33
26
Вул. Лозовецька,4
27
Вул.Лучаківського,10
28
Вул. Львівська,9
29
Вул. Мазепи,5
30
Вул. Микулинецька,48
31
Вул. Молодіжна,14
32
Вул. Монастирського, 3
33
Вул. Мостова,13
34
Вул. Новий Світ,13
35
Вул. Над Яром ,8
36
Вул. Нечая,29
37
вул. Нечая,4
38
Вул.Опільського,12
39
Вул. Острозького,45
40
Вул. Пушкіна,5
41
Вул. К.Савури, 7
42
Вул. Слівенська,5
43
Вул. Стадникової,19
44
Вул. Садова,18
45
Вул. Стуса,6
46
Вул. Тернопільська,2
47
Вул. Тернопільська, 54
48
Вул. Тарнавського,2
49
Вул. Фестивальна, 20
50
Вул. Хліборобна,30
51
Вул.Чалдаєва,1
52
Вул. Чалдаєва,15
53
Вул. Чернівецька,13
54
Вул. Героїв Крут,11
55
Вул. Чумацька, 25
56
Вул. Яблунева,3
57
Вул. 15-те квітня,5
58
Вул. 15-те квітня,17
59
Вул. 15-те квітня, 27
60
Вул. 15-те квітня , 45-47