У Тернополі – 60 колонок-качалок (адреси)

Бювети, бутильована вода останніми роками начебто й витіснили трубчасті колодязі, або як їх звикли називати – колонки-качалки, та все ж і вони можуть знадобитися у тих чи інших обставинах. Усього таких колонок в Тернополі 60. Виробничі підрозділи “Тернопільводоканалу” контролюють їх справність, а лабораторія хіміко-бактеріологічного контролю КП щокварталу відбирає проби води з колонок. Просимо й тернополян дбати про ці засоби водопостачання та повідомляти про несправність трубчастих колодязів диспетчерам аварійної служби за номерами (0352) 519758, (050)4374353.