До уваги тернополян: дітей віком від 12 до 17 років вакцинують проти COVID-19 за спрощеною процедурою

В Україні дітей віком від 12 до 17 років вакцинують проти COVID-19 за спрощеною процедурою. Раніше потрібно було надавати довідку про рутинні щеплення, тепер же для вакцинування проти коронавірусної хвороби батькам достатньо просто звернутися до будь-якого пункту чи центру щеплення. Їхні адреси можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або дізнатися за тел. 0 800 60 20 19.

Важливо! Для щеплення дітей віком 12 — 13 років обов’язковою є підписана батьками або опікунами Інформована згода та оцінка стану здоров’я (форма N 063-2/о). Перед вакцинацією лікар зобов’язаний видати цей документ для заповнення.

Діти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення чи центру вакцинації. Перед процедурою вони самі заповнюють вищезгаданий документ.

Для щеплення підлітків наразі використовується тільки вакцина Cominarty від Pfizer BioNTech. Між першою та другою дозами рекомендовано однаковий інтервал як для дітей, так і для дорослих, — від 21 до 28 діб.