14:30 | 16.02.2022
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“Я не хочу гратись у війну”: школяр з Тернопільщини підкорив мережу виконанням пісні

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9-річний школяр з Тернопільщини Ілля Добровольський підкорив користувачів мережі інтернет виконанням пісні – “Я не хочу гратись у війну”.

Відео на якому третьокласник Травневської гімназії імені Назарія Войтовича виконав пісню – “Я не хочу гратись у війну” розмістили на Facebook-сторінці навчального закладу.

Ілля бере участь в онлайн-конкурсі творчості “Талант на крилах надій” до Дня Героїв Небесної Сотні.

У коментарях до відео користувачі підтримали хлопчика і висловили захоплення такому виконанню пісні та батькам подякували за такого талановитого сина.

“Пишаюся нашим талановитим школяриком!!! Іллюшо! Ти- гордість школи! Успіх дитини, безумовно, заслуга її найближчих людей із непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями, працею, терпінням та відповідальністю. Дякую Вам, Ірино Юріївно та Іване Віталійовичу, за чудового синочка!”, – коментує Оксана Ничка.

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