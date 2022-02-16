“Я не хочу гратись у війну”: школяр з Тернопільщини підкорив мережу виконанням пісні

Ілля бере участь в онлайн-конкурсі творчості “Талант на крилах надій” до Дня Героїв Небесної Сотні.

У коментарях до відео користувачі підтримали хлопчика і висловили захоплення такому виконанню пісні та батькам подякували за такого талановитого сина.

“Пишаюся нашим талановитим школяриком!!! Іллюшо! Ти- гордість школи! Успіх дитини, безумовно, заслуга її найближчих людей із непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями, працею, терпінням та відповідальністю. Дякую Вам, Ірино Юріївно та Іване Віталійовичу, за чудового синочка!”, – коментує Оксана Ничка.