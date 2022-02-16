“Я не хочу гратись у війну”: школяр з Тернопільщини підкорив мережу виконанням пісні
9-річний школяр з Тернопільщини Ілля Добровольський підкорив користувачів мережі інтернет виконанням пісні – “Я не хочу гратись у війну”.
Відео на якому третьокласник Травневської гімназії імені Назарія Войтовича виконав пісню – “Я не хочу гратись у війну” розмістили на Facebook-сторінці навчального закладу.
Ілля бере участь в онлайн-конкурсі творчості “Талант на крилах надій” до Дня Героїв Небесної Сотні.
У коментарях до відео користувачі підтримали хлопчика і висловили захоплення такому виконанню пісні та батькам подякували за такого талановитого сина.
“Пишаюся нашим талановитим школяриком!!! Іллюшо! Ти- гордість школи! Успіх дитини, безумовно, заслуга її найближчих людей із непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями, працею, терпінням та відповідальністю. Дякую Вам, Ірино Юріївно та Іване Віталійовичу, за чудового синочка!”, – коментує Оксана Ничка.Джерело