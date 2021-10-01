У Тернополі буде ще один сквер: одна з небагатьох перемог громади
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради вирішив підтримати петицію щодо надання статусу «Сквер» земельній ділянці, що розташована по проспекту Злуки (в межах від церкви «Івана Богослова» вздовж стадіону ЗОШ №23 до вулиці П.Чубинського), яка визначена документацією «м. Тернопіль. Схема озеленення міста» як проектні загальноміські насадження загального користування.
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР у встановленому законодавством порядку має виступити замовником виготовлення необхідної документації щодо встановлення меж території скверу на проспекті Злуки.
Нагадаємо, петиція про надання статусу “Сквер” земельній ділянці, що розташована у Тернополі на проспекті Злуки набрала 314 голосів при мінімально необхідній кількості – 300. Автор петиції – тернополянин Роман Матюк.
Станом на сьогоднішній день дана територія дуже захаращена, тому свідомі тернополяни вирішили підштовхнули владу до більш рішучих дій і їм це вдалося. Зауважимо, що владу Тернополя городяни змусили бути послідовними. Адже влітку минулого року близько пів сотні файномістян на чолі з міським головою Сергієм Надалом взяли участь у толоці на кленово-грабовій алеї, біля парафії Св. Івана Богослова, щоби окультурити її і перетворити у комфортну місцину для відпочинку різних поколінь. З того часу особливо нічого на цій ділянці не робилося (було лише вирубано місяць тому частину дерев та кущів), зараз ж є сподівання, що вже після офіційного оформлення закинутої території сквером, там не лише не боязко буде ходити тією місциною, а й можна буде там цікаво проводити час. .
Джерело: Тижневик “Номер один”