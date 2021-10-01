Мешканця Тернопільщини засудили за побиття тітки після сільських поминок

Мешканцю Тернопільщини присудили 80 годин громадських робіт за нанесення тілесних ушкоджень тітці після поминок. Влітку 2021 року в селі Мартишківці Лановецької територіальної громади чоловік, напившись під час поминок за бабусею, вчинив сварку із тіткою і кинув у неї стільцем. Кременецький районний суд визнав винним племінника в несенні тілесних ушкоджень родичці.

Про вирок суду у четвер, 30 вересня, повідомило видання Тернопільські події. У вироку вказано, що табуретка попала тітці в спину, від удару в жінки утворився великий синяк. На місце викликали правоохоронців, а в лікарні, куди звернулася постраждала, підтвердили наявність легких тілесних ушкоджень.

Під час судового засідання племінник частково визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку. Пояснив, що приїхав в село на поминки за своєю бабою, ввечері між ним та тіткою виникла сварка. Жінка і чоловік вийшли з хати на подвір’я і вже там обвинувачений знайшов стільчика і кинув його в родичку. Чоловік додав, що на вулиці було темно і він просто жбурнув табуретку в бік плота, але виявилося, що він поцілив ним у тітку.

Потерпіла ж розповіла, що підозрюваний разом зі своїм другом до села приїхав вже нетверезий. І оскільки чоловік з другом продовжував випивати в хаті, то в неї з ним виник словесний конфлікт. «Надалі вона вийшла з хати в літню кухню і в цей момент почула, що в її сторону летить стілець, який вдарив її в плече. Стілець пролетів біля голови її дочки, яка стояла між нею та чоловіком», – йдеться у вироку суду.

Суддя Кременецького районного суду Андрій Радосюк визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень і присудив йому 80 годин громадських робіт.



Зоряна Яримишин