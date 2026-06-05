У Тернополі нетверезий водій на позашляховику збив двох жінок та втік

Поліцейські Тернополя оперативно встановили особу водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими та залишив місце події.



Аварія трапилася 5 червня близько 11:55 на вулиці Громницького. За попередньою інформацією, водій автомобіля Jeep Grand Cherokee, рухаючись заднім ходом у напрямку вулиці Лучаковського, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на двох пішохідок, які рухалися тротуаром у напрямку вулиці Кривоноса.



У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали матір з донькою 1988 та 1967 років народження. Потерпілих доправили до медичного закладу. Ступінь отриманих травм встановлюють медики.



Після наїзду кермувальник залишив місце автопригоди. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали водія. Ним виявився житель Тернополя 1985 року народження.



Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили у нього явні ознаки сильного алкогольного сп’яніння. У його крові газоаналізатор показав 2,56 проміле алкоголю.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286¹ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння та спричинила потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.

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