У Тернополі студентки створили мурал з парою військових

Мурал намалювали студентки ТНПУ ім.В.Гнатюка за три дні, – повідомляє Терен.

Новий мурал з’явився на вул. Олени Кульчицької, 9 у Тернополі. Пару військових намалювали студенти 2 курсу спеціальності “Графічний дизайн” Тернопільського національного педагогічного університету в межах навчальної практики.

“Від університету нам дали завдання на навчальну практику зробити матеріал до свята Покрови Пресвятої Богородиці. 2 тижні ми робили ескізи. Ми планували зробити мотанку, але вибрали військових”, – розповідає одна з учасниць проєкту – Марта.