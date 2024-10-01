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Новини Тернополя 

У Тернополі студентки створили мурал з парою військових

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Мурал намалювали студентки ТНПУ ім.В.Гнатюка за три дні, – повідомляє Терен

Новий мурал з’явився на вул. Олени Кульчицької, 9 у Тернополі. Пару військових намалювали студенти 2 курсу спеціальності “Графічний дизайн” Тернопільського національного педагогічного університету в межах навчальної практики. 

“Від університету нам дали завдання на навчальну практику зробити матеріал до свята Покрови Пресвятої Богородиці. 2 тижні  ми робили ескізи. Ми планували зробити мотанку, але вибрали військових”, – розповідає одна з учасниць проєкту – Марта.

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