15:01 | 2.06.2021
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Тернопільщина 

У селах на Тернопільщині людей привчатимуть до роздільного сортування сміття

tata 0 Views Прокоментуй!
Життя в стилі «еко» за останні роки вже стало не просто модним трендом, а кричущою необхідністю для тих, хто відчуває відповідальність на сьогодення і дбає про здорове майбутнє планети.

Та багато-хто, навіть розуміючи необхідність сортувати сміття, просто не має елементарної можливості робити це — навіть у великих містах сортування відходів є справжньою проблемою. Та на Монастирищині вирішили взятися всерйоз за це питання та спробують потроху привчати місцевих мешканців до свідомого поводження з відходами.

Так, у селах Коропецької громади найближчим часом хочуть встановити спеціальні контейнери окремо для скла і пластика. Зокрема, їх планують облаштували у Коропці, селах Горигляди, Вістря та Вербка. Прло це у спільноті «Коропець-ІНФО» пише Дмитро Данчук.

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