17:01 | 1.10.2024
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На Тернопільщині скажена собака покусала двох людей

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На території області зафіксовано черговий випадок сказу тварин, дванадцятий від початку року. До слова, у минулому 2023 році сказ було зафіксовано лише один раз.
Випадок стався 20 вересня в с. Чабарівка Васильковецької територіальної громади Чортківського району, коли двоє власників собак пробували розборонити своїх тварин. В ході розборок обоє власників отримали укуси.
Наступного дня одна із собак загинула. ЇЇ труп направили на вірусологічне дослідження в Тернопільську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами досліджень встановлено, що у собаки був сказ.
На даний момент місцевою владою вживаються відповідні заходи, щодо стабілізації ситуації: профілактичні щеплення отримують 12 жителів с. Чабарівка в КНП «Гусятинська комунальна лікарня», також провакциновано 20 собак та 11 котів. 
 
 

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