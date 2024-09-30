Тернопільщина втратила захисника Сергія Федорова

Чорні звістки знову і знову надходять в Кременецьку громаду. В Ніжинській центральні міській лікарні помер військовослужбовець, житель міста Кременець, старший солдат, ФЕДОРОВ Сергій Володимирович, 1978 року народження, майстер відділення розбирально-складальних робіт ремонтного взводу військової частини А**** , повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 01 жовтня 2024 року, о 10:30 год. зустрічаємо тіло військовослужбовця на майданчику біля урочища Заброддя. Після того кортеж їде в Собор Преображення Господнього, де відбудеться заупокійна служба, орієнтовно о 11:00 год. Опісля, відбудеться прощання на Майдані Волі, орієнтовний час 12:00 год. Після прощання траурний кортеж прямуватиме в село Антоніни, Хмельницької області, де відбудеться поховання нашого захисника.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Сергія! Вічна пам’ять і слава українському воїну Прохання гідно зустріти та вшанувати нашого захисника.