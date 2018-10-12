У Тернополі відбулася підготовча зустріч до ІІІ З’їзду мирян УГКЦ

10 жовтня в рамках підготовки до ІІІ З’їзду мирян УГКЦ, який відбудеться в Києві 3-4 листопада, в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії відбувся круглий стіл на тему «Покликання до святості сьогодні».

Засідання круглого столу розпочалось з молитви Молебню до Пресвятої Богородиці, який очолив синкел у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. д-р Андрій Говера. У вітальному слові до присутніх священик поділився про святість мирян в часи, коли наша Церква була переслідувана. Заохочував кожного учасника круглого столу до активізації служіння, до апостоляту задля більшого освячення нашої Церкви.

Отець Мар’ян Паньків у своєму слові «Святість у Святому письмі» наголошував на необхідності утвердження розуміння критерію святості, як перебування в присутності Ісуса Христа, Господа і Бога нашого, який є шлях, дорога: «Я – путь, істина і життя» (Ів.14,6). Голова комісії у справах мирян п. Анна Зварич у своїй доповіді «Покликання і місія мирян» наголосила, що «святість – це основне покликання людини і покликання до святості сьогодні це найбільше благо. Бути святим не є недосяжний ідеал, але святість сьогодні має реалізовуватися в різних обставинах, спільнотах, професіях, середовищах».

На круглому столі також були присутні Голова комісії у справах мирян Кам’янець-Подільської Єпархії о. Зеновій Маланюк з мирянами. Учасники круглого столу ділились про виклики, з якими нині зустрічаються християни, а також розповідали про свої особисті стремління до святості у подружжі і сім’ї, на місці служіння і праці, на парафії та у суспільстві. Завершився круглий стіл прийняттям резолюції.

Прес-служба архиєпархії