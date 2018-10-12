За офіційними даними в Україні кожного року втрачається 21 000 дітей через викидні. 15 жовтня в світі відзначається День втраченої дитини. Тернопіль приєднається до світової молитви за ненароджених діток. Про це повідомила голова Асоціації фахівців розвитку сім’ї та дитини Людмила Богуцька.

Співпереживаємо батькам, які не мали можливості пригорнути свою дитину до себе. Пам’ятаємо дітей, які померли внаслідок викидню (мертвонароджені). Долучаємось до світової молитви після вечірньої служби, в понеділок 15 жовтня, о 18:45 в Архикатедральному Соборі Непорочного зачаття УГКЦ.