Провели в останню путь відомого тернопільського музиканта Василя Феленчака

У Тернополі попрощалися з керівником Муніципального Галицького камерного оркестру, народним артистом України Василем Феленчаком.

Проводжали маестро найрідніші – дружина, діти, онуки, колеги і поціновувачі його музичного таланту. 30 років Василь Феленчак присвятив себе оркестру, який заснував у 1991 році. У 2016-му маестро присудили почесне звання – народний артист України, інформує Т1.

У Домі Печалі зіграв Муніципальний Галицький камерний оркестр. Сьогодні вперше – без диригента.

Флешмоб до Дня незалежності у центрі міста, концерти «Для тих, хто в дорозі» на станції залізничного вокзалу і ще сотні інших виступів у Тернополі та області. За 30 років діяльності Галицький оркестр під керівництвом Василя Феленчака гастролював і за кордоном, а завдяки інтернету його творчість стала відома всьому світу.

Попрощалися із Василем Феленчаком оплесками.

Нагадаємо, Василь Феленчак помер 7 лютого на 75 році життя.