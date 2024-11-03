Тернопільщина втратила захисника Олександра Луцика

Коропецька селищна рада з глибоким сумом повідомляє про смерть військовослужбовця ЛУЦИКА Олександра Вадимовича (21.05.1988-31.10.2024), жителя селища Коропець, військовослужбовця 61 ОМБр, який помер в лікарні міста Тернополя. Почесний кортеж прибуде в Коропець завтра, у понеділок

04 листопада 2024 орієнтовно о 15:00.

Відповідно до розпорядження №79 від 01.11.2024 року на території Коропецької громади 01- 05 листопада оголошені Днями жалоби.

Висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким, друзям.

Вічна памʼять та шана померлому