Лише 42% пасажирів платять за проїзд: у Тернополі пояснили необхідність підвищення тарифів

У Тернополі триває опрацювання економічних розрахунків щодо встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Перевізники подали свої пропозиції до Тернопільської міської ради, згідно з якими вартість однієї поїздки може становити від 26 до 32 гривень. Наразі ці матеріали аналізують профільні структурні підрозділи міськради.

Громадські обговорення проєктів рішень щодо нових тарифів відбудуться 29 травня о 11:00 у приміщенні актового залу КП «Тернопільелектротранс» на вул. Тролейбусній, 7. Мешканці громади зможуть ознайомитися з економічними розрахунками, поставити запитання та висловити свої пропозиції щодо формування постійного тарифу.

Також зауваження та пропозиції можна подати до управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради за телефонами 52-15-14, 52-69-41 або за адресою: вул. Коперника, 1.

У міськраді наголошують, що сьогодні Тернопіль має один із найнижчих тарифів на проїзд серед обласних центрів Західної України. Чинне підвищення, яке запровадили у березні 2026 року, було тимчасовим компромісним рішенням в умовах економічної нестабільності.

Наразі вартість проїзду у Тернополі становить:

15 грн — при оплаті «Карткою тернополянина»;

17 грн — при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;

20 грн — при оплаті банківською карткою.

Водночас, за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду, фактична середня оплата становить лише близько 17,5 грн з одного платного пасажира. Причина — значна кількість пільговиків у громадському транспорті. У міськраді зазначають, що лише приблизно 42% пасажирів є платними, тоді як решта — це пільгові категорії громадян, учні та студенти, для яких у Тернополі збережено пільги або безкоштовний проїзд.

Основними причинами перегляду тарифів називають суттєве зростання витрат на роботу транспорту. Зокрема, дизельне пальне подорожчало більш ніж на 46% — з 59,18 грн до 86,53 грн за літр. Також зросли витрати на зарплати працівників, технічне обслуговування, ремонт транспорту, запчастини та шини.

У міській раді зазначають, що невідповідність чинних тарифів економічно обґрунтованому рівню призводить до збиткової роботи перевізників, особливо комунальних підприємств КП «Тернопільелектротранс» та КП «Міськавтотранс», які забезпечують понад 55% перевезень у місті.

Окрім фінансових труднощів, транспортна галузь стикається і з кадровим дефіцитом. Через мобілізацію нестача водіїв та ремонтного персоналу нині становить 30–40%.

Наразі у Тернополі розглядають можливість встановлення таких тарифів:

20 грн — при оплаті «Карткою тернополянина»;

22 грн — при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;

25 грн — при оплаті банківською карткою.

Попри складну економічну ситуацію, у місті планують зберегти соціальні гарантії:

безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин;

пільги для всіх 29 пільгових категорій;

безкоштовний проїзд для учнів та студентів у комунальному транспорті;

50% знижку для учнів та студентів у приватному транспорті.

Для порівняння, у Львові безготівковий проїзд коштує 23 грн по карті містянина, 26 грн — при оплаті банківською карткою та 30 грн — готівкою. У Луцьку тариф становить 24 грн, в Ужгороді — від 20 до 23 грн, а в Чернівцях — 20 грн. На цьому фоні Тернопіль, як зазначають у міськраді, продовжує залишатися одним із міст із найдоступнішим проїздом у громадському транспорті.