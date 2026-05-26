Гроші повертаються: понад 3,6 тис. жителів краю вже скористалися правом на податкову знижку

Право на податкову знижку – це реальна можливість для офіційно працевлаштованих громадян повернути частину коштів, витрачених протягом року на важливі соціальні потреби. Жителі нашого регіону дедалі активніше користуються цим фінансовим інструментом, про що свідчить позитивна динаміка декларування порівняно з минулим роком.

Станом на 1 травня 2026 року вже 3613 жителів Тернопільщини подали декларації для отримання податкової знижки. Загалом вони задекларували 115,1 млн грн понесених витрат, а визначена до повернення сума становить 20,7 млн гривень.

Аналіз поданих документів чітко відображає пріоритети краян, де головний акцент зміщено на освіту та фінансову безпеку:

– оплата навчання: 2964 особи (або 82,1% від усіх заявників) повернули кошти за здобуття освіти;

– довгострокове страхування життя: 614 громадян (17%) задекларували сплату страхових внесків;

– іпотека та медицина: 19 осіб подали декларації на відшкодування відсотків за іпотечними кредитами, а 6 громадян компенсували витрати на репродуктивні технології.

Повернення коштів на рахунки жителів області триває у плановому режимі. За наслідками перерахунків 2933 громадянам уже повернуто податкову знижку на загальну суму 16,6 млн гривень. Нагадуємо, що скористатися цим правом і подати декларацію за витрати, понесені у минулому році, громадяни можуть до кінця 2026 року.