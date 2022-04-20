Військові Тернопільщини спільно з переселенцями висадили кущі калини

Військові Тернопільщини спільно з переселенцями висадили 25 кущів калини на території Державного архіву Тернопільської області.

Багато родин робили це вперше, тому для них це стало справжнім святом.

Саме число є символічним, бо Україна має 24 області та Автономну Республіку Крим.

Калина символ нашої держави – яка символізує мужність нашого народу. Тому саме сьогодні переселенці та військові показали, що єдині та за будь-яких обставин ми виборемо перемогу.

“Ми здобудемо перемогу і люди повернуться у свої міста та домівки. Бо Україна єдина як ніколи і ми переможемо. Я закликаю й інші області долучитись до цієї акції і садити у себе дерева”, – зазначив начальник ОВА Володимир Труш.