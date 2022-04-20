У боях біля Мар’їнки загинув військовий Володимир Боберський з Тернопільщини

Сумна звістка прийшла у Микулинецьку територіальну громаду. Про це повідомляють на сторінці громади. Загинув військовослужбовець Збройних Сил України Боберський Володимир, захищаючи Україну.



Володимир народився 24 липня 1981 р., в селі Лопушанка Турківського району Львівської області, проживав в с. Дарахів Микулинецької територіальної громади.

Був на майдані з перших днів 2014 року та в АТО Донецької області.

Два тижні був у Польщі на роботі, а з початком повномасштабного вторгнення в Україну одразу ж повернувся додому та вступив до лав ЗСУ.

Загинув 01 квітня 2022 р. біля м. Мар’їнки, Донецької області, від рук російських окупантів.

У загиблого залишилася дружина Галина та дворічний син Дем’янчик.



Уся Микулинецька громада висловлює щирі співчуття близьким та рідним покійного з приводу важкої втрати.

Не забудемо про Його подвиг та мужність. Низький уклін захиснику України!

Вічна пам’ять!