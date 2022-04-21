Всі літургії відправлятимуть з 5-ї години ранку і лише з малими групами вірян

Тернопільщина відсвяткує Великдень без порушення комендантської години. Всі богослужіння проводитимуть з 5-ї години ранку. Відповідна інформація донесена до священнослужителів, і вони з нею погодилися. Окрім того, на літургіях мають бути лише малі групи вірян. Комендантську годину на свята не відмінятимуть. Про це повідомив під час брифінгу 20 квітня голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

Дуже багато питань, чи відмінимо комендантську годину. Ні, цього не робимо, – наголошує він.

Володимир Труш просить жителів області не ігнорувати повітряну тривогу, особливо перед святами, коли від ворога можна чекати чого завгодно.

На Тернопільщині, згідно з даними Тернопільської військової адміністрації, перебувають близько 74 тисяч українців, які були вимушені покинути свої домівки через бойові дії.

Залучайте їх, покажіть їм як у нас святкують Великдень, навчіть малювати писанки. Щоб їм було комфортно перебувати в нашій області, і щоб вони хоча б на деякий час забули, що у нас йде війна, – каже очільник області.

Терен