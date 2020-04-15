На Тернопільщині призначили трьох голів райдержадміністрацій

Розпорядження про призначення голів трьох райдержадміністрацій на Тернопільщині з’явилося 14 квітня на сайті президента України, пише МедіаТОР.

Головою Лановецької районної державної адміністрації призначено Василя Бадищука, головою Заліщицької РДА – Володимир Шипітку. Нового голову отримала також Бережанська РДА – це Олег Захарків.

Олег Захарків, 41 рік, родом з Бережан. З березня 2013-го працював на посаді директора обласного комунального музею Богдана Лепкого в Бережанах. Один з лідерів Бережанської “Самооборони”. В 2014 році під час парламентської виборчої кампанії йшов як самовисуванець по 165 виборчому окрузі, де програв Тарасові Юрику (БПП). В 2015 році від партії “Самопоміч” Олег Захарків боровся за посаду міського голови Бережан, однак програв Володимирові Музичці. Наступного року Музичка призначив Олега Захарківа своїм заступником, на цій посаді той досі працював. Одружений, має двох дітей. Його дружина Оксана – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Бережанської міської ради.

Володимир Шипітко, 43 роки, родом із села Зозулинці Заліщицького району.Згідно поданої декларації в останні роки ніде не працював, а до 2016 року працював начальником Заліщицького районного управління юстиції. Був кандидатом у депутати Заліщицької районної ради за партійним списком БПП-“Солідарність” на місцевих виборах-2015. Був у складі депутатського корпусу Заліщицької районної ради від Демократичної партії України (2010-2015 роки). Від жовтня 2016-го очолював Заліщицьку районну місцеву парторганізацію політичної партії “Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка “Справедливість”. Одружений, має дитину.

Василь Бадищук, 40 років,родом з села Гриньки Лановецького району. Працював викладачем у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя. Кандидат технічних наук. Одружений. Із дружиною Тетяною виховують двох дітей.