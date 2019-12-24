Чому суші на доставку від YOUNG найпопулярніші у Тернополі?

Серед всіх страв на доставку суші замовляють чи не найчастіше. Ця азіатська страва давно всім полюбилася і займає перші позиції серед гастрономічних вподобань багатьох українців. У Тернополі суші на доставку пропонують чимало закладів, але найбільшою популярністю користуються суші-роли від ресторану паназіатської кухні ЯНГ.

Суші з доставкою від YOUNG: які переваги пропонує заклад

Суші від ЯНГу тернополяни люблять за нестандартні смакові поєднання, велику кількість начинки та швидку доставку. Крім того, вони неймовірно смачні, недаремно багато хто вважає, що найсмачніші суші в Тернополі саме в Party Restaurant YOUNG.

Які ж ще переваги пропонує заклад?

Суші в ЯНГу готуються по унікальній рецептурі. Якщо заїжджені, стандартні рецепти вже не викликають захоплення, то ЯНГ саме для вас. Оригінальні суші-роли, зроблені в справжніх традиціях Азії, без прив’язки до українського споживача.

Риба та морепродукти у ресторані не заморожені, а свіжі та охолоджені. Це одна з фішок закладу, адже саме так дари моря здатні зберегти всі тонкощі свого смаку. Вся продукція, що використовується при приготуванні страв, свіжа та якісна, ресторан замовляє її тільки в перевірених постачальників.

Справді великі, щедрі порції, і багато начинки. До кожного замовлення додається у достатній кількості васабі, соєвий соус та імбир.А при бажанні, можна замовити їх додатково.

Оперативна доставка і вигідні ціни. Вам не доведеться довго очікувати на замовлення, доставка суші в місті Тернопіль здійснюється дуже швидко. Крім цього, кур’єри користуються для перевезення спеціальними контейнерами для готових страв. Завдяки цьому суші будуть мати не тільки досконалий смак, але й вигляд наче з ресторану.

Як замовити суші з ЯНГу?

Щоб замовити суші в місті Тернопіль, необхідно тільки, аби сума замовлення була від 200 гривень, або 300 гривень, якщо доставка здійснюється за межі міста. Вартість послуги доставки складає 30 гривень (50 гривень для замовлень за місто). Доставка буде безкоштовною при умові, що сума вашого замовлення складе більше 450 гривень.

Зробити замовлення можна будь-яким із зручних способів:

Подзвонивши за номерами: 098-055-77-11 чи 0352-51-94-44.

За допомогою спеціально розробленого безкоштовного додатку для смартфонів.

За допомогою сайту fainemisto.com/catalog/young, де вказана ціна та є фото і опис кожної страви.

Замовити безпосередньо у ресторані, уточнивши потрібний час доставки й адресу.

Доставка суші Тернопіль з Party Restaurant YOUNG, як і з інших закладів мережі Сім’я ресторанів Файного Міста, працює щодня. Замовляти улюблені суші, а також інші страви азіатської кухні можна із 14:00 до 23:30 години.