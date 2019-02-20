Які тернопільські судді підвищили рівень кваліфікації

Судді господарського суду Тернопільської області підвищили рівень кваліфікації.

11-15 лютого 2019 року Львівським регіональним відділенням Національної школи суддів України, з метою підвищення рівня кваліфікації, проведено підготовку суддів місцевих господарських судів.

У програму підготовки були включені інтерактивні лекції з використанням презентації Power Point на тему: “Практика вирішення господарським судом корпоративних спорів”, “Вирішення господарськими судами спорів, що випливають з земельних правовідносин”, “Мовленнєвий етикет державного службовця”, “Проблемні питання здійснення судового провадження під час розгляду справ у суді першої інстанції”, “Особливості відповідальності за зловживання процесуальними правами та обов’язками”.

Від господарського суду Тернопільської області участь у заході взяли судді Надія Бурда, Ірина Гирила та Марія Стадник. Для проведення підготовки було запрошено суддів-тренерів, зокрема, й заступника голови господарського суду Тернопільської області Наталію Охотницьку, – повідомляє прес-служба господарського суду Тернопільської області.

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