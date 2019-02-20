Небольшой обзор бухгалтерии 1С в облаке

Если вы думаете что Бухгалтерия 1с в облаке это сложно, то вы ошибаетесь, как раз это очень даже легко.Чтобы найти облачную версию бухгалтерии 1с малого предприятия для этого достаточно набрать, в браузере: “1с бухгалтерия онлайн” — на cloud.net.ua монжо узнать подробнее о самом сервисе.

Кому нужна бухгалтерия в облаке

Если ваш режим работы, такой, когда вы много путешествуете или вам приходиться перемещаться из одного города в другой или внутри своего, носить с собой компьютер неудобно, можно конечно взять ноутбук. Но все-таки проще арендовать 1с в облаке, платить небольшую сумму около 1000 рублей в месяц, запомнив логин и пароль, можно будет заходить с любого компьютера, гаджета, либо планшета.

Аренда 1с это отличное решение для организаций ранее использовавших нелицензионные программы. Пользователи данной услуги неограниченные и по сферам деятельности. Предоставляется возможность подключать несколько конфигураций в рамках одного тарифа, к примеру, управление торговлей, зарплата и управление персоналом и документооборот.

Основные преимущества бухгалтерии 1с онлайн

Преимущества 1с в облаке в том, что ваша программа постоянно обновляется, и вы об этом уже не думаете. Не нужно думать и том, как создавать резервные копии и где их хранить. В облачной технологии это тоже можно будет делать. Кроме этого здесь повышенная система безопасности (шифрованное соединение, проверка на вирусы, резервное копирование), так как программа находиться на определенном сервере, за которым наблюдают специалисты, что исключает возможность сбоя как при работе с пиратской версией 1с, когда базы организаций-клиентов могут оказаться в общем доступе в сети.

Как это работает

Все остальное достаточно просто вы по своей ссылке при помощи пароля заходите и сразу работаете с программой. Однозначно работа в онлайн-сервисе даёт свои преимущества. Прежде всего, облако 1с избавляет предпринимателей от расходов в виде лицензий, приобретения сервера и его технического обслуживания, поиска человека на должность системного администратора, подписки ИТС и т.д. А самому бухгалтеру, предоставляется, возможность не оставаться в офисе сверхурочно.

Поділіться:











загрузка...