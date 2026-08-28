Менше смороду та нечистот: у Бережанах почали готувати проєкт нових очисних споруд

Бережанська громада зробила крок до вирішення проблеми з очисними спорудами, які роками були джерелом неприємного запаху та забруднення.

Про це повідомив Ростислав Бортник. За його словами, міська рада кілька скликань намагалася отримати у власність частину очисних споруд — каналізаційних насосних станцій (КНС).

19 червня 2026 року Бережанська міська рада ухвалила відповідне рішення. А 27 серпня, після оформлення необхідних документів, право власності офіційно зареєстрували у нотаріуса.

За словами Бортника, на цьому робота не завершилася. Відразу після оформлення власності громада розпочала роботу над виготовленням проєктно-кошторисної документації для будівництва нових очисних споруд.

Очікується, що реалізація проєкту дозволить вирішити проблему неприємного запаху та скидання нечистот у місті.

«Ми не зупинялись, і не зупинимось надалі», — зазначив Ростислав Бортник.

Він також наголосив, що цивілізоване поводження з твердими та рідкими відходами є однією з важливих складових європейського розвитку України.

Тепер наступним етапом для громади має стати підготовка проєкту та пошук можливостей для будівництва нових очисних споруд.