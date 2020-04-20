З 21 квітня Почаїв закриють на в’їзд та виїзд

На позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Кременецькому районі під головуванням першого заступника голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслав Онишкевич прийняли рішення закрити місто Почаїв на в’їзд та виїзд з 10.00 год. 21 квітня 2020 року.

Хто не вдома – повертайтеся! Хто в Почаєві у гостях – мусите виїхати до завтрашнього ранку, – повідомляють в РДА.

У Почаїв зможе заїхати лише спецтранспорт, той, який впливатиме на забезпечення життєдіяльності міста – лише за відповідними перепустками.

Ситуація стає критичною! Суворо дотримуйтеся карантинних обмежень – лише так зможемо втримати різке зростання випадків коронавірусної інфекції! – наголошують в РДА.

Нагадаємо, 20 квітня у Почаєві зареєстрували 13 нових випадків виявлення COVID-19. Серед інфікованих священники лаври і учасники хору. Усього в Кременецькому районі 42 хворих. А вчора, 19 квітня ввечері у Тернопільській лікарні швидкої допомоги померла 43-річна жінка, в якої діагностували коронавірус.