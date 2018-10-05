Адвентисти відкрили на Тернопільщині центр реабілітації дітей з інвалідністю

1 жовтня 2018 року у місті Кременець, що в Тернопільській області, відбулося відкриття першого в області товариства батьків дітей з інвалідністю та їхніх друзів «Зоря надії». Такий центр з’явився завдяки Давиду Андрущуку, батьки якого тривалий час виношували ідею створення такого закладу для інших неповносправних дітей області, повідомляє прес -служба адвентистів сьомого дня в Україне.

З привітанням звернулася до присутніх засновник центру – мама Давида Алла Андрущук. Вона розповіла, що її син народився 13 років тому, і 14 днів лікарі боролися за його життя. Коли він зробив перший крок, медики сказали, що він вижив завдяки молитвам до Бога, тому що з таким діагнозом діти виживають лише один з тисячі.

На святі відкриття були гості з Німеччини та Польщі, бо перші кроки цього проекту робилися за підтримки їх організацій. Представник польської благодійної організації Марія Круль була тією людиною, яка розпочала дружні відносини між дітьми-інвалідами цих країн.

Серед почесних гостей були директор центру ЮНЕСКО Семенюк В. С., представники «Червоного хреста» з Європи, представники місцевої влади Матвіюк М. М. та Стефанський В. А. Виступали представники благодійних організацій «Дотик», «Погляд», «Апостол». Від Церкви адвентистів представник Адвентистського агентства допомоги та розвитку (ADRA) розказав про вирішення різних потреб, з якими зустрічається суспільство. Голова адміністрації міста Кременець Козубський В. П. наголосив, що «стукати потрібно, бо вам відчинять. Ви приходьте і переконуйте нас у ваших потребах».

Між іншим, представники влади допомогли виділити землю для цього центру.

Наприкінці 2016 року Алла Андрущук звернулася до представників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка з пропозицією розвивати реабілітаційне лікування в області. Поступово були організовані різні заходи – спортивні і робочі, щоб дати роботу і зайнятість людям з інвалідністю.

Всеукраїнська коаліція під керівництвом громадської організації «Наш дім» з Данії допомогла створити екомайстерню, в якій діти вчаться самостійно щось виготовляти.

На завершення був представлений колектив, що готовий працювати і служити дітям з інвалідністю. Програма закінчилася молитвою Василя Жолобчука, і всі присутні сказали: «Амінь, слава Богу!».