На Тернопільщині розпочинається фестиваль «Вставай Сонце». Таланти шукатиме Андрій Підлужний

Мистецький фестиваль, де творча молодь зможе проявити свої таланти, стартує уже цими вихідними 6-7 жовтня з Підволочиська та Козови відповідно. Шукатимуть молоді таланти у всіх районах області, адже фестиваль «Вставай Сонце» має обласний патріотично-мистецький характер.

Захід відбувається на підтримку державних ініціатив Президента України Петра Порошенка. Один із його основних натхненників та організаторів талановитий співак, лідер гурту «Нічлава», композитор, а сьогодні ще й позаштатний радник голови Тернопільської ОДА з питань культури Андрій Підлужний.

За його словами, ідея проведення такого формату фестивалю була уже давно, адже, крім популяризації української пісні, розвитку культурно-мистецького життя на місцях, це ще й можливість дітям, насамперед з сільської місцевості, продемонструвати свої здібності.

«На жаль, у селах діти не мають можливості та умов для розвитку своїх талантів. Тому цей фестиваль – стане добрим майданчиком для того, щоб про себе заявити. Водночас, концепція фестивалю «Вставай Сонце» (цьогоріч пісні з однойменною назвою, автором якої є Андрій Підлужний, виповнюється 25 років — прим. авт.) не передбачає жорстких вікових обмежень. Участь у ньому можуть брати люди віком до 55-ти років», – розповідає Андрій.

Фестиваль має 2 номінації

ПІСЕННА:

– Народні колективи,

– Хори,

– Сучасні колективи,

– Соло: дорослі – 18-55 та діти – 7-17.

ТАНЦЮВАЛЬНА:

– Народні танці,

– Сучасні танці,

– Класичні танці,

– Соло: дорослі –18-55 та діти – 7-17.

Проект відбувається за підтримки Тернопільської облдержадміністрації. Є також підтримка з боку керівництва районів, які активно сприяють в організації фестивалю на місцях.

«Нас об’єднує спільна мета — популяризація нашого краю не лише в Україні, а й за кордоном. Наразі фестиваль «Вставай Сонце» започаткований на обласному рівні, але в перспективі плануємо розвинути його до всеукраїнського й міжнародного рівнів», – підкреслює Андрій Підлужний.