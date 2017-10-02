Доля усміхається Бучачу: нова знахідка Пінзеля!

Неймовірно, але доля усміхається Бучачу. Під час підготовки експозиції частин кам’яної скульптури Йогана Пінзеля в запасниках Бучацького краєзнавчого музею віднайшли голову скульптури Посейдона.

Ця скульптура знаходилася на балюстраді східної сторони. Голова настільки збережена, що чудово видно емоцію на обличчі та корону на голові! Подібний вираз обличчя можна бачити на одній з дерев’яних скульптур.

Григорій Логвин:

Нарешті, остання з уцілілих фігур – Нептун – поставлена на північно-східному розі. Нептун зображений у стрімкому русі. Його ліва нога різко винесена вперед; у контраст цьому рухові права рука, що тримає тризубця, занесена назад. Змахом тризубця Нептун приборкує водну стихію. Характер трактування складок, мускулатури та інших деталей найбільш близький до скульптури Давида. Обидва твори, мабуть, виконані рукою одного майстра. Дуже цікаве обличчя Нептуна. Це не грізний морський бог античної міфології, а скоріше добрий «водяник» українських народних казок”.

Навіть при побіжному розгляді скульптур ратуші насамперед впадають у вічі їх високі художні якості та реалістичне трактування. Вони безмежно далекі від занепадницьких, повних фальшивих жестів і релігійно-містичного екстазу фігур домініканських соборів у Львові та Перемишлі і стоять значно вище за них у художньому відношенні. Скульптури ратуші в Бучачі гранично прості і виразні. Вони розміщені з урахуванням усіх законів розташування фігур на фасаді, всіх естетичних і конструктивних вимог.

http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Heritage/RatushaBuchach.html

(Нептун-римська міфологія, Посейдон – грецька)

Джерело: Бучач Пінзеля ще має чим дивувати.