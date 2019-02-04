Новини Тернополя 

Як у Зарваниці прощалися з колядою (Фото)

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3 лютого Марійський духовний центр «Зарваниця» відвідали хорові колективи Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернопіль. Організував прощу настоятель архикатедри о. Орест Павліський. Вірні разом зі священиками  прибули до святого місця для прощання з колядою.

У соборі Зарваницької Матері Божої відбувся Молебень до Пресвятої Богородиці, який очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський  Василій (Семенюк). Паломники молилися перед Чудотворною іконою.  Опісля митрополит Впасилій уділив кожному своє архиєрейське благословення.

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прес-служба Марійського духовного центру

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