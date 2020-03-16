Тернопільська лікарня №2 приймає пацієнтів лише з гострою патологією

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 працює в ПОСИЛЕНОМУ РЕЖИМІ, приймаючи пацієнтів лише з ГОСТРОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Про це повідомляють у медичному закладі.

З метою максимального мінімізування контакту потенційно хворих пацієнтів зі здоровими, на час карантинних заходів ТАКОЖ👇🏻:

❌призупинено планову госпіталізацію пацієнтів

❌заборонено відвідування стаціонарних пацієнтів, які в даний час перебувають в лікарні

❌заборонено партнерські пологи

❌призупинено проведення періодичних/попередніх медичних оглядів

✅встановлено дистанційний зв’язок з вагітними та хронічними пацієнтами, що перебувають на обліку

✅роботу поліклініки організовано з мінімальною присутністю пацієнтів

❌❗️Планові прийоми до лікарів поліклініки – ТІЛЬКИ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ через реєстратуру 📞26 81 97 та за умов НАГАЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ та доцільності візиту!

❌❗️Ситуація, коли у Вас знайшовся час планово відвідати поліклініку – НЕПРИПУСТИМА!

❗️ПАМ’ЯТАЙТЕ❗️

#карантин_це_не_канікули і не відпустка, а свідома самоізоляція з метою попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19✔️