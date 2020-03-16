16:00 | 16.03.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільська лікарня №2 приймає пацієнтів лише з гострою патологією

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Тернопільська комунальна міська лікарня №2 працює в ПОСИЛЕНОМУ РЕЖИМІ, приймаючи пацієнтів лише з ГОСТРОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Про це повідомляють у медичному закладі.

З метою максимального мінімізування контакту потенційно хворих пацієнтів зі здоровими, на час карантинних заходів ТАКОЖ👇🏻:

призупинено планову госпіталізацію пацієнтів
заборонено відвідування стаціонарних пацієнтів, які в даний час перебувають в лікарні
заборонено партнерські пологи
призупинено проведення періодичних/попередніх медичних оглядів
встановлено дистанційний зв’язок з вагітними та хронічними пацієнтами, що перебувають на обліку
роботу поліклініки організовано з мінімальною присутністю пацієнтів

❗️Планові прийоми до лікарів поліклініки – ТІЛЬКИ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ через реєстратуру 📞26 81 97 та за умов НАГАЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ та доцільності візиту!

❗️Ситуація, коли у Вас знайшовся час планово відвідати поліклініку – НЕПРИПУСТИМА!

❗️ПАМ’ЯТАЙТЕ❗️
#карантин_це_не_канікули і не відпустка, а свідома самоізоляція з метою попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19✔️

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