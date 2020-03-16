Тернопільська лікарня №2 приймає пацієнтів лише з гострою патологією
Тернопільська комунальна міська лікарня №2 працює в ПОСИЛЕНОМУ РЕЖИМІ, приймаючи пацієнтів лише з ГОСТРОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Про це повідомляють у медичному закладі.
З метою максимального мінімізування контакту потенційно хворих пацієнтів зі здоровими, на час карантинних заходів ТАКОЖ👇🏻:
❌призупинено планову госпіталізацію пацієнтів
❌заборонено відвідування стаціонарних пацієнтів, які в даний час перебувають в лікарні
❌заборонено партнерські пологи
❌призупинено проведення періодичних/попередніх медичних оглядів
✅встановлено дистанційний зв’язок з вагітними та хронічними пацієнтами, що перебувають на обліку
✅роботу поліклініки організовано з мінімальною присутністю пацієнтів
❌❗️Планові прийоми до лікарів поліклініки – ТІЛЬКИ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ через реєстратуру 📞26 81 97 та за умов НАГАЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ та доцільності візиту!
❌❗️Ситуація, коли у Вас знайшовся час планово відвідати поліклініку – НЕПРИПУСТИМА!
❗️ПАМ’ЯТАЙТЕ❗️
#карантин_це_не_канікули і не відпустка, а свідома самоізоляція з метою попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19✔️