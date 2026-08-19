На Тернопільщині запрацює новий комплекс автофіксації порушень ПДР

Із 20 серпня 2026 року на дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість таких комплексів зросте до 426.

Один із нових комплексів встановили на Тернопільщині.

Він розташований на 250 км+096 автодороги М-19 та працюватиме у напрямку села Великі Млинівці.

Нові комплекси також встановили в інших областях України. Зокрема, вони з’являться у Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях, Миколаєві та Стрию, а також на автомобільних дорогах Київської, Рівненської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Закарпатської, Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Водночас комплекс автоматичної фіксації у Мукачеві на вулиці Івана Франка, 74 відключили від системи.

Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму.