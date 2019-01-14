На Тернопіллі мама померлої дівчинки винить у смерті доньки шкільну медсестру

Якби не халатність шкільної медсестри, якої на робочому місці просто не було, то 11-річна донька Галини Олійник з Тернопільщини можливо в була сьогодні жива і здорова. У цьому переконана не лише сама жінка, але й жителі села, де трапилось нещастя.

Нагадаємо, 28 грудня, під час новорічного свята в одному із сіл Бучацького району раптово знепритомніла 6-класниця. Дівчину намагались привести до тями, але марно — дитина померла просто в школі ще до приїзду «швидкої». Невдовзі назвали й попередню причину смерті — гостра серцево-судинна недостатність.

Про те, що відбувалось того злощасного дня пані Галина написала на своїй сторінці в мережі «Фейсбук». Що найбільше обурює жінку — директор ЗОШ навіть не підійшла до неї, коли трапилась трагедія, аби висловити співчуття.

— Медсестри там не було, але «вона її рятувала»!!! Віртуально?! Прийшла, коли за нею побігли, але на той час вже була друга медсестра з геріатричного і саме вона робила ін’єкцію… Тонометра навіть не було, шукали… Час летів, а поlзвонити негайно на «швидку»?! Коли впала, скільки часу самостійно надавали допомогу водою і снігом?! Ось головні і важливі запитання! Там навіть спирту нашатирного не було (зараз є, бо передали бариським автобусом після смерті моєї доці!)…, — пише згорьована матір.

Пані Галина закликає свідків не мовчати, а повідомити деталі трагедії, які забрали життя її дочки. Жінка обіцяє боротися за правду та добитися того, аби винні були покарані.

— Не бійтесь висловитись,я борюся в пам’ять про мою кровиночку, а ви боріться за життя своїх дітей. Це не лише моє горе, це спільна біда!!! Думайте про своїх дітей, їм після канікул вертатись в ту школу, під опіку тої нібито медсестри!, — додає Галина Олійник.

Тернополяни