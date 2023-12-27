18:32 | 27.12.2023
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У Збаражі відбувся різдвяний ярмарок: всі кошти підуть на допомогу ЗСУ

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На благодійному заході збирали гроші на потреби захисників.

Розгорнули різдвяний ярмарок на майдані Івана Франка.

На прилавках — солодкі товари, традиційні пляцки, тістечка та різноманітні солодощі.

🎄Смаколики готували клубні та бібліотечні працівники нашої громади, майстрині, і дівчата-волонтерки.

🎄Такий благодійний ярмарок — став уже традиційним.

🎄Усі виручені кошти спрямують на потреби Збройним силам України.

🇺🇦👫Сьогодні вдалося зібрати 17 933 гривні.

Решту нереалізованої продукції «клубники» відвезли у лікувальний заклад міста.🇺🇦

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