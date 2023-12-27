У Збаражі відбувся різдвяний ярмарок: всі кошти підуть на допомогу ЗСУ
На благодійному заході збирали гроші на потреби захисників.
Розгорнули різдвяний ярмарок на майдані Івана Франка.
На прилавках — солодкі товари, традиційні пляцки, тістечка та різноманітні солодощі.
Смаколики готували клубні та бібліотечні працівники нашої громади, майстрині, і дівчата-волонтерки.
Такий благодійний ярмарок — став уже традиційним.
Усі виручені кошти спрямують на потреби Збройним силам України.
Сьогодні вдалося зібрати 17 933 гривні.
Решту нереалізованої продукції «клубники» відвезли у лікувальний заклад міста.