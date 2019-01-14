У Тернополі нелегельна заправка, яку нещодавно закрили, працює знову (фотофакт)

З самого початку цього року, 2 січня, прес-служба Головного управління ДФС у Тернопільській області повідомила про припинення роботи нелегальної АЗС ( tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/362696.html).

Податкові міліціонери зафіксували незаконний продаж пального на вулиці Гайовій в Тернополі.

Особа, яка займалась незаконною діяльністю, не була зареєстрована фізичною особою – підприємцем.

У результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено 2000 літрів дизельного пального та обладнання АЗС (ємкості для пального, паливно-роздавальна колонка) загальною вартістю 120 тис. гривень.

Стосовно правопорушника складений адмінпротокол, відповідальність за яке передбачена ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Видно, настояне місце приносить не малі доходи, адже кожного дня там заправлялися пасажирські автобуси, маршрутки та приватний автотранспорт. Щоденно незаконно продавалося декілька тисяч літрів дизпалива.

Така протиправна діяльність протягом цілого року була непомітною, а можливо й прибутковою для цілого ряду правоохоронних та контролюючих органів.

Після розголосу в засобах масової інформації в кінці минулого року окремі уповноважені органи почали звертати увагу на подібні нелегальні заправки, яких в Тернополі налічується майже десяток. Але дієві заходи не вживаються.

Наприклад, за діяльність начебто прикритої нелегальної заправки на вулиці Гайовій до відповідальності притягнено працівника-заправника. Посадові особи податкової міліції визначили достатньою мірою покарання адміністративний штраф, передбачений 164 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, хоча незаконний збут пального, як підакцизного товару, може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України. Досі в роботі нелегальних заправок все задовільняє Державну службу з надзвичайних ситуацій (жодні протипожежні вимоги не дотримуються), Державну екологічну інспекцію (після опадів біля точок незаконного продажу пального з’являються калюжі з характерними плямами) та Тернопільську міську раду (невідомо, хто і на яких умовах користується земельними ділянками під цими “АЗС”). З фіскалами ітак все зрозуміло. То коли вже нарешті заробляти буде бюджет, а не пристосуванці? – питає І що? Ви думаєте, що податківців хтось злякався? Зовсім ні. Реакція ділків така, ніби до них хтось лишень тупнув ногою. Та й то, не дуже сильно. Вже сьогодні на тому ж місці знову здійснюється незаконний продаж пального. Цього разу точка стала пересувною, заправку автомобілів здійснюють із іншого транспортного засобу (MERCEDES-BENZ, державний номерний знак ВО 0356 АН).Видно, настояне місце приносить не малі доходи, адже кожного дня там заправлялися пасажирські автобуси, маршрутки та приватний автотранспорт. Щоденно незаконно продавалося декілька тисяч літрів дизпалива.Така протиправна діяльність протягом цілого року була непомітною, а можливо й прибутковою для цілого ряду правоохоронних та контролюючих органів.Після розголосу в засобах масової інформації в кінці минулого року окремі уповноважені органи почали звертати увагу на подібні нелегальні заправки, яких в Тернополі налічується майже десяток. Але дієві заходи не вживаються.Наприклад, за діяльність начебто прикритої нелегальної заправки на вулиці Гайовій до відповідальності притягнено працівника-заправника. Посадові особи податкової міліції визначили достатньою мірою покарання адміністративний штраф, передбачений 164 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, хоча незаконний збут пального, як підакцизного товару, може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України. Досі в роботі нелегальних заправок все задовільняє Державну службу з надзвичайних ситуацій (жодні протипожежні вимоги не дотримуються), Державну екологічну інспекцію (після опадів біля точок незаконного продажу пального з’являються калюжі з характерними плямами) та Тернопільську міську раду (невідомо, хто і на яких умовах користується земельними ділянками під цими “АЗС”). З фіскалами ітак все зрозуміло. То коли вже нарешті заробляти буде бюджет, а не пристосуванці? – питає Володимир Бойко