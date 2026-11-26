Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22 – річного водія автомобіля, що вчинив смертельну аварію. Його обвинувачують в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілій та тілесні ушкодження середньої тяжкості іншій потерпілій (ч.3 ст.286-1 КК України).

За даними слідства, 16 серпня 2026 року кермувальник автомобіля «AUDI A5», разом із чотирма неповнолітніми пасажирками рухався вулицею Старотаразькою у напрямку м. Почаїв.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він не був достатньо уважним та належно не стежив за дорожньою обстановкою. Водій перевищив дозволену швидкість, через що не впорався з керуванням.

Долаючи заокруглену ділянку дороги вправо, кермувальник не обрав безпечної швидкості руху, допустив зміну напрямку руху автомобіля ліворуч, виїхав на зустрічну смугу, а потім – на ліве узбіччя, де втратив керованість.

Рухаючись узбіччям, яке прилягає зліва до проїзної частини, він допустив наїзд на опору електропередач та насадження дерев, після чого автомобіль перекинувся.

Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка від отриманих травм померла, а інша 16 -річна пасажирка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Інкримінована стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

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