На Тернопільщині під час виконання обов’язків у ДТП постраждав поліцейський

На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано трьох чоловік, один з них поліцейський. ДТП сталась 3 лютого, близько 05.00 годин, в м. Почаїв Кременецького району по вул. Кременецька, водій автомобіля «Volkswagen Golf» скоїв наїзд на трьох пішоходів.

Внаслідок ДТП травмовано 3 особи, яких госпіталізовано в Кременецьку районну лікарню. Серед потерпілих виявися поліцейський, який на той час був при виконанні обов’язків. Він постраждав найбільше. Якщо у двох жителів м. Почаєва зафіксовано перелом гомілки, то офіцер патрульної поліції Кременецького ВП ГУНП отримав діагноз «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, закритий перелом обох кісток правого передпліччя».

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